Издатель "Новой газеты" Муратов сообщил об улучшении здоровья Дмитрия Быкова

В состоянии здоровья писателя и журналиста Дмитрия Быкова есть улучшения, передает «Новая газета» со ссылкой на своего издателя Дмитрия Муратова. В последние несколько дней он находится рядом с Быковым и его родными.

«Я был в реанимации, встречался с замечательными врачами НИИ Бурденко. В состоянии здоровья Дмитрия Быкова наблюдаются улучшения», — сказал Муратов.

Быкова госпитализировали в Уфе 16 апреля. Изначально источники сообщали об инсульте и о гиперклимическом кризисе. Писатель находится в медикаментозной коме в реанимации, его состояние врачи оценивали как стабильно тяжелое.

Накануне, 20 апреля, источники сообщили, что у писателя диагностировали инфаркт головного мозга. Муратов и еще несколько человек эту версию опровергли.