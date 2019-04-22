В Екатеринбурге появилось два "надгробия" Путину

Двое активистов "Бессрочного протеста" из Екатеринбурга установили два импровизированных "надгробия" с портретом президента Владимира Путина, говорится в их сообществе "ВКонтакте".

"Путин снова захоронен. Теперь в Екатеринбурге. Дважды. Одна плита прямо у входа городскую Администрацию. Вторая у входа в метро 1905-го года", - отчитались об акции протестующие.

По данным "ОВД-Инфо", после содеянного участники "бессрочки" Михаил Клюкин и Максим Корченкин получили по повестке, согласно которым они сами должны явиться в отдел полиции утром 23 апреля. Первого из них там уже подержали некоторое время, но отпустили без составления протокола.

Напомним, что 3 апреля аналогичное "надгробие" появилось и в Петербурге - перед Исаакиевским собором. Авторы перфоманса, Андрей Жексимбаев и Григорий Кудрявцев, получили за свою выходку по 9 суток административного ареста.