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10:23

В Екатеринбурге появилось два "надгробия" Путину

фото ЗакС политика В Екатеринбурге появилось два "надгробия" Путину

Двое активистов "Бессрочного протеста" из Екатеринбурга установили два импровизированных "надгробия" с портретом президента Владимира Путина, говорится в их сообществе "ВКонтакте".

"Путин снова захоронен. Теперь в Екатеринбурге. Дважды. Одна плита прямо у входа городскую Администрацию. Вторая у входа в метро 1905-го года", - отчитались об акции протестующие.

По данным "ОВД-Инфо", после содеянного участники "бессрочки" Михаил Клюкин и Максим Корченкин получили по повестке, согласно которым они сами должны явиться в отдел полиции утром 23 апреля. Первого из них там уже подержали некоторое время, но отпустили без составления протокола.

Напомним, что 3 апреля аналогичное "надгробие" появилось и в Петербурге - перед Исаакиевским собором. Авторы перфоманса, Андрей Жексимбаев и Григорий Кудрявцев, получили за свою выходку по 9 суток административного ареста.

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12:47    
Есть сакральные действия, которые нельзя делать против другого человека даже при большой нелюбви к нему. Смерть и всё вокруг неё нельзя использовать в любых целях. Вернётся в очень неприятном  виде к самым близким. А просто по-человечески это говорит только о невысоком умственном развитии и примитивной культуре. Радость и гордость за такие поступки - это радость и гордость питекантропов, прыгающих по могилам.

12:08    
после выборов в украине это актуально. на фоне свободы, демократии и свободных выборов в украине путин выглядит нелепо и
нецивилизованно со своим маниакальным цеплянием за власть, ограничениями свободы для граждан и репрессиями за критику его правления, и "надгробие" это указание на то что ему пора валить на пенсию, а не путаться под ногами российской истории и быть гирей на ногах страны...

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