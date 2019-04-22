Сенаторы одобрили законопроект о "суверенном интернете"

Большинством голосов члены Совета Федерации выступили в поддержку нового законопроекта об изоляции российского сегмента интернета, что следует из онлайн-трансляции на сайте Сената.

Законопроект, разработанный членами верхней палаты Федерального собрания Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, "развязывает руки" Роскомнадзору, который наделяется правом, ни в чем себя не ограничивая, контролировать трафик и контент под предлогом защиты граждан от некоей вредоносной информации, якобы идущей из-за рубежа.

По словам Клишаса, на воплощение правового документа в жизнь из бюджета потребуется не менее 20 млрд рублей.

Инициатива вызвала уличные гражданские протесты в 2019-м году.

Если закон подпишет президент Владимир Путин, то он вступит в силу уже с ноября.