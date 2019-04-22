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22 апреля, 19:12

Демократической оппозиции согласовали первомайское шествие по Невскому проспекту

фото ЗакС политика Демократической оппозиции согласовали первомайское шествие по Невскому проспекту

Организаторам марша «Свободному Петербургу – свободные выборы», членам партии «Яблоко» и участникам «Зеленой коалиции» Смольный предложил провести первомайское шествие от БКЗ «Октябрьский» до площади Ленина.

Представительница оргкомитета марша «Свободному Петербургу – свободные выборы» Наталья Грязневич рассказала ЗАКС.Ру, что компромиссный вариант сотрудники комитета по вопросам законности предложили по телефону. Организаторы марша согласились и уже подали необходимую заявку.

Депутат ЗакСа от партии «Яблоко» Борис Вишневский также подтвердил, что предложение пройти до площади Ленина прозвучало пока только в устной форме.

- Единственное, чего не понимаю, почему нельзя было предложить это с самого начала, - добавил парламентарий.

По словам Вишневского, первоначальный отказ в Смольном назвали «техническим».

Напомним, на прошлой неделе заявителям из партии «Яблоко» и из лагеря объединенной демократической оппозиции не согласовали шествия в центре города, предложив провести Первомай в Удельном парке.  



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