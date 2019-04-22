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22 апреля, 19:25

Путин не смотрел дебаты Порошенко и Зеленского из-за дел несуществующего региона РФ

фото ЗакС политика Путин не смотрел дебаты Порошенко и Зеленского из-за дел несуществующего региона РФ

Президент России Владимир Путин не смотрел дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, будучи занятым делами «Читинской области», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«Насколько я понимаю, непосредственно когда они [дебаты] шли, у него не получилось, он тогда как раз занимался делами Читинской области. Но запись ему была передана, а дальше я уже не знаю, успел ли он посмотреть эту запись или нет», - сказал Песков.

Читинской области фактически не существует с 2008 года: тогда 1 марта она была упразднена после объединения с Агинским Бурятским автономным округом и образования Забайкальского края.

Дебаты между Порошенко и Зеленским состоялись 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Одним из самых ярких моментов стало стояние кандидатов в президенты на коленях.

Зеленский после обработки 99% протоколов побеждает во втором туре выборов президента Украины с результатом 73,21% голосов. За действующего президента Украины Петра Порошенко, по предварительным данным, проголосовали 24,46% избирателей. ЗАКС.Ру поговорил с политологами о том, может ли итог украинских выборов отразиться на настроениях избирателей перед выборами губернатора Петербурга.

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0:36    
23-46
Жалкие потуги пригаженского буйнопомешанного агитатора, пытающегося казаться дееспособным. Пиши, Тузик, пиши.

0:02    
Зря. Поучился бы.

22 апреля, 23:46    
путин корчился от злобы, зависти и бессилия... весь мир увидел как украина утерла ему нос - кащею бессмертному... в мире, лишь он и да еше пара африканских правителей - колдунов вуду цепляются за власть... выборы в украине доказали - незаменимых президентов нет... путин создал болото из бездарей, а холуи дружно льстят ему о его "незаменимости" и создали миф о том, что россия без путина пропадет...

22 апреля, 20:10    
ПИЛ с горя

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