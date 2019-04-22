ФСИН переведет обвиняемого в госизмене ученого в больницу после получения постановления ЕСПЧ

ФСИН обещает перевести сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева из СИЗО в гражданскую больницу после того, как получит соответствующее постановление ЕСПЧ, передает «МБХ медиа» со ссылкой на замглавы службы Валерия Максименко.

По словам Максименко, чтобы перевести ученого в больницу, нужно, чтобы решение ЕСПЧ доставили специальной связью в СИЗО. Когда он поступит, то «в установленном порядке эти требования начнут выполняться».

«Я не вижу здесь какой-то проблемы. Думаю, что даже если Кудрявцеву не нужно лечение, его туда все равно отправят. Это было бы логично», - сказал Максименко.

Следствие обвиняет 75-летнего Кудрявцева в госизмене из-за научной переписки с бельгийским Фон Кармановским институтом гидродинамики. По версии следствия, ученый передал зарубежным коллегам информацию о гиперзвуковых технологиях в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал». Научную переписку сочли прикрытием для передачи секретных данных странам НАТО, сторона защиты настаивает, что у Кудрявцева не было доступа к гостайне, проект по освоению космоса был полностью открытым.

За ученого заступались Союз ученых Петербурга, СПЧ и президент РАН Александр Сергеев. Адвокат Евгений Смирнов заявлял, что Кудрявцева «пытаются просто убить», и в СИЗО «не принимают необходимые для него медикаменты и не предоставляют практически никакой медицинской помощи».