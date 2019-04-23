«Движение демократического обновления» снова подало в Минюст документы на регистрацию

«Движение демократического обновления» (ДДО) снова уведомило Министерство юстиции о своем намерении официально зарегистрироваться. Об этом 23 апреля сообщил сооснователь организации, депутат петербургского Заксобрания Михаил Амосов, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

По его словам, ДДО провело несколько туров общения с Минюстом и устранило замечания ведомства. Движение рассчитывает получить официальную регистрацию в течение месяца, рассказал Амосов. Тогда станет окончательно известно о решении Минюста.

- Всё непросто. Начиная с того, что пришлось объяснять, что за название, что тут нет никакого экстремизма и так далее. Вроде бы нас услышали, - заявил депутат.

Он добавил, что надеется на отсутствие политического аспекта. Сейчас к движению претензий от ведомства нет, уточнил Амосов.

София Саттарова

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