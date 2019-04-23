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Новости

15:06

Надежда Савченко заявила о нежелании быть в оппозиции к Зеленскому

фото ЗакС политика Надежда Савченко заявила о нежелании быть в оппозиции к Зеленскому

Депутат украинской Рады Надежда Савченко, не так давно освобожденная из-под стражи, заявила о готовности поддержать нового президента страны Владимира Зеленского, передает телеканал "112".

Политик напомнила, что ранее выдвигала схожие с представителем партии "Слуга народа" предложения по развитию и реформированию государства, поэтому, утверждает она, не имеет смысла быть "в оппозиции" с ним.

"Я увидела в программе Зеленского то, что должно быть, я считаю, что это нужно поддержать. Он назвал расширение Конституции таким простым пунктом, как экономический кошелек, экономическая карточка гражданина. Есть еще очень много вещей, которые нужно в Украине уладить, сбалансировать, чтобы получилась та ситуация, которую мы стремимся, чтобы народовластие люди чувствовали не только в лозунгах", - декламирует Савченко.

Напомним, после обработки более 99% протоколов Зеленский побеждает своего оппонента Петра Порошенко во втором туре выборов нового главы Украины с разгромным отрывом - 73% голосов электората против 24%.

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16:59    
Да не нужны России честные выборы и быть в дефолте, с минимальной зарплатой и пенсиями, как на Украине! Не надо, так как выборы-это игрушка для идиотов! Если страна в жопе, то даже самые-самые честные выборы не помогут!

16:48    
Россия утерлась после выборов в Приморском крае, позорной комедии с мандатом депутата Думы Грудинину, компьютерной программой "ГАС ВЫБОРЫ", в которой допустима корректировка результатов по округам... Много еще чего от Эллочки Панфиловой и ее приближенных было.
Украина показала честные выборы. Избирательные комиссии не боясь гнева действующего президента честно вручную посчитали голоса.Выбор народа Украины не обсуждается. Остается мечтать...

16:28    
15.21.
Если ... да кобы...О России печалься, голубь.

16:23    
15.50.
Девять самолетов кружат над Пулково в связи с прилетом Путина-слуги народа!
Как вам это, хозяева?

15:21    
Зеленский обречён на поражение и Савченко ему не поможет! Если Запад согласится кормить дефолтную 40-миллионную(!!!!!!!!!!!!) Украину, то только тогда Зеленский может усидеть "на троне"...Кормить Украину будет очень дорого Западу...Это не миллионная Эстония, 3-х миллионная Грузия или 10-миллионная Греция...

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