Лимонов: России не нужно признавать Зеленского

Основатель и лидер незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов высказал свое мнение относительно того, как российским властям стоит вести себя с победившим на президентских выборах в соседнем государстве шоуменом Владимиром Зеленским. Литератор считает нового лидера Украины "hater-ом русских" и приветствует в своем "Живом журнале" отсутствие официальных поздравлений и признания Зеленского со стороны Кремля.

"Вообще не нужно признавать. Нелегитимные-то выборы были, частичные. И украинская империя - нелегитимное образование. Их советские границы (границы УССР) не есть границы Украины", - гласит его специфическая мысль.

Лимонов предполагает, что Зеленский может публично лгать и вводить Россию в заблуждение, а кроме того настаивает на том, что и предыдущего президента, Петра Порошенко, тоже признавать не следовало.

Зеленский победил Порошенко во втором туре выборов, набрав более 73 процентов голосов. Шоумена уже публично поздравил патриарх Кирилл.