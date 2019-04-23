Белковский: Ким Чен Ын является для Путина близкой по духу ролевой моделью

По случаю предстоящей 25 апреля встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына с российским президентом Владимиром Путиным политолог Станислав Белковский уверенно заявил о том, что для последнего азиатский правитель является кем-то вроде живого образца для подражания и "в известной степени ролевой моделью".

"Потому что когда у тебя нет ничего, кроме ядерного оружия — никаких ни политических, ни интеллектуальных активов, то надо пригрозить миру ядерным оружием. То есть это называется: встретились два одиночества, развели у дороги костер", - пояснил свою мысль эксперт.

При этом, как это ни парадоксально, обсуждать обоим государственным деятелям, по мнению Белковского, абсолютно нечего, и встреча обещает быть всего-навсего неким актом дружбы и взаимной приязни.

"Надо просто прижать к любящей груди. Вы же встречаетесь с близкими людьми, которые близки вам по духу, психологически близки. Вы же не всегда встречаетесь с людьми, которые вам выгодны", - представил политолог психологическую трактовку союза "двух одиночеств".

Для встречи с Путиным Ким Чен Ын прибудет во Владивосток.