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17:56

Ройзман: Совет Федерации должен стать выборным органом

фото ЗакС политика Ройзман: Совет Федерации должен стать выборным органом

Недавнее оригинальное заявление сенатора Елены Мизулиной, согласно которому ограничение гражданских прав и законодательные запреты делают людей более свободными, прокомментировал бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, поставивший под сомнение ценность Совета Федерации в его нынешнем, "неизбираемом" виде. На его взгляд, туда набираются возрастные политики, за многие годы получения "сумасшедшей" зарплаты на государственных должностях приобретшие свойство терять контроль над собой и отрываться от реальности.

"Эта пожилая женщина <...> не понимает, что говорит вообще. Выглядит это дико еще и потому, что эта женщина содержится на наши деньги. Когда-то она была вменяемая, она была в «Яблоке». Но, видимо, вот это многолетнее нахождение во власти развращает", - предположил глава "Фонда без наркотиков" в эфире "Эха Москвы".

Выход из положения напрашивается, по его утверждению, самый очевидный: не назначать сенаторов от регионов приказом сверху, а разыгрывать места в верхней палате Федерального собрания в ходе конкурентных электоральных процедур.

"Если бы в Совет Федерации переизбирали каждые 4 года… А Совет Федерации должен быть выборным.  И, на самом деле, вот Мизулину надо показывать, пусть выступает, потому что она вызывает совершенно обратное", - полагает политик.

По мысли Мизулиной, необходимость выбирать что-либо и многообразие свобод является для человека тяжелым грузом и таким образом закабаляет его.

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