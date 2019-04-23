Юные петербуржцы помогут закрасить рекламу наркотиков на стенах городских домов

Молодежь Петербурга примет участие в акции "Синяя птица - безопасная территория" - мероприятии, во время которого юные горожане помогут волонтерам закрасить на стенах домов и асфальте рекламу наркотических веществ. Событие, которое состоится 26 апреля, помогли организовать центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи "Контакт" и комитет по молодежной политике Смольного.

"Основные задачи акции - снизить информационный поток, направленный на распространение запрещенных веществ среди населения; привлечь общественность к проблеме и остановить вовлечение подростков в незаконную деятельность", - пояснили организаторы.

В мероприятии, помимо добровольцев, поучаствуют воспитанники молодежных центров, подростковых клубов города, а также студенты учреждений среднего профессионального образования.

Ранее, напомним, справедливоросс Марина Шишкина призывала нового руководителя ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Романа Плугина разобраться и в скорейшем времени пресечь повальное распространение рекламы наркотиков на стенах городских домов. Начальник полицейского главка, впрочем, пока никак не отреагировал.

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