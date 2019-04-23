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19:21

Через суд бывшей жене Грудинина досталось две трети их совместного имущества

фото ЗакС политика Через суд бывшей жене Грудинина досталось две трети их совместного имущества

По решению суда бывшей жене политика, директора совхоза имени Ленина, Павла Грудинина Ирине отошло две трети их совместно нажитого с начала 1980-х годов имущества, передает "Интерфакс".

Доставшиеся Ирине Грудининой блага представляют собой ценные бумаги, банковские счета и даже акции ЗАО "Совхоз имени Ленина". Сумма общего обогащения женщины пока не оглашается.

Супруги развелись летом 2018-го.

Павла Грудинина преследуют публичные неприятности как минимум с начала 2018-го года, когда началась его президентская кампания. Он неоднократно жаловался на потоки компрометирующей и не всегда правдивой информации в свой адрес, которые позволяли себе в прайм-тайм государственные телеканалы. Годом спустя его лишили мандата в совете депутатов подмосковного города Видное в связи с незадекларированной недвижимостью за рубежом. Еще позже, несмотря на желание КПРФ после смерти ученого Жореса Алферова передать мандат депутата Госдумы Грудинину, Центризбирком коммунистам отказал.

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