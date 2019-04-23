Через суд бывшей жене Грудинина досталось две трети их совместного имущества По решению суда бывшей жене политика, директора совхоза имени Ленина, Павла Грудинина Ирине отошло две трети их совместно нажитого с начала 1980-х годов имущества, передает "Интерфакс". Доставшиеся Ирине Грудининой блага представляют собой ценные бумаги, банковские счета и даже акции ЗАО "Совхоз имени Ленина". Сумма общего обогащения женщины пока не оглашается. Супруги развелись летом 2018-го. Павла Грудинина преследуют публичные неприятности как минимум с начала 2018-го года, когда началась его президентская кампания. Он неоднократно жаловался на потоки компрометирующей и не всегда правдивой информации в свой адрес, которые позволяли себе в прайм-тайм государственные телеканалы. Годом спустя его лишили мандата в совете депутатов подмосковного города Видное в связи с незадекларированной недвижимостью за рубежом. Еще позже, несмотря на желание КПРФ после смерти ученого Жореса Алферова передать мандат депутата Госдумы Грудинину, Центризбирком коммунистам отказал. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен