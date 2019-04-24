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Новости

24 апреля, 20:53

Суд Архангельска оштрафовал участников «мусорных» протестов на 912 тысяч рублей

фото ЗакС политика Суд Архангельска оштрафовал участников «мусорных» протестов на 912 тысяч рублей

В Архангельске суд по состоянию на 24 апреля оштрафовал 31 задержанного на несогласованной акции протеста 7 апреля, общая сумма штрафов составила примерно 912 тысяч рублей, передает 29.ru.

Среди последних суд оштрафовал Сергея Сюхина, Евгению Трубкину и Валерия Поздеева. Сюхина обязали выплатить 27 тысяч рублей в общей сложности: 15 тысяч за участие в шествии и 12 – за участие в митинге. По словам мужчины, его задержали, когда он ехал в детскую областную больницу, чтобы забрать ребенка после операции.

Евгению Трубкину оштрафовали за шествие и за митинг в общей сложности на 21 тысячу рублей. Коммуниста Поздеева – на 10 тысяч рублей только за участие в митинге. По словам Поздеева, на шествии он был как журналист, при нем было удостоверение, а по митингу «вопросов нет». Составили протокол за участие в митинге и на бывшего координатора архангельского штаба Навального Дмитрия Томатина, но повестки в суд он пока не получал.

Также 24 апреля оштрафовали экс-главу местного штаба Навального и организатора предыдущих митингов Александра Пескова на 500 рублей за движение по проезжей части. На акции 7 апреля он присутствовал как корреспондент издания «Свободная речь».

Участники митинга 7 апреля протестовали против свалки на станции Шиес, куда власти планируют свозить мусор из Москвы. По разным данным, акция собрала от 3 до 15 тысяч жителей Архангельска. После этого началась бессрочная акция на площади Ленина.

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1:21    
Если оплатить Незаконный штраф - то это и будет настоящее преступление. Преступление перед гражданским самосознанием ! Вы выразили свою гражданскую позицию. Вас за это штрафуют - пусть. Главно НЕ платить. пусть утруться своими бумажками !

24 апреля, 21:08    
Репрессии по-путински.
От того, что они носят финансовый характер, они не перастают быть БЕЗЗАКОННЫМИ.

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