Суд Архангельска оштрафовал участников «мусорных» протестов на 912 тысяч рублей

В Архангельске суд по состоянию на 24 апреля оштрафовал 31 задержанного на несогласованной акции протеста 7 апреля, общая сумма штрафов составила примерно 912 тысяч рублей, передает 29.ru.

Среди последних суд оштрафовал Сергея Сюхина, Евгению Трубкину и Валерия Поздеева. Сюхина обязали выплатить 27 тысяч рублей в общей сложности: 15 тысяч за участие в шествии и 12 – за участие в митинге. По словам мужчины, его задержали, когда он ехал в детскую областную больницу, чтобы забрать ребенка после операции.

Евгению Трубкину оштрафовали за шествие и за митинг в общей сложности на 21 тысячу рублей. Коммуниста Поздеева – на 10 тысяч рублей только за участие в митинге. По словам Поздеева, на шествии он был как журналист, при нем было удостоверение, а по митингу «вопросов нет». Составили протокол за участие в митинге и на бывшего координатора архангельского штаба Навального Дмитрия Томатина, но повестки в суд он пока не получал.

Также 24 апреля оштрафовали экс-главу местного штаба Навального и организатора предыдущих митингов Александра Пескова на 500 рублей за движение по проезжей части. На акции 7 апреля он присутствовал как корреспондент издания «Свободная речь».

Участники митинга 7 апреля протестовали против свалки на станции Шиес, куда власти планируют свозить мусор из Москвы. По разным данным, акция собрала от 3 до 15 тысяч жителей Архангельска. После этого началась бессрочная акция на площади Ленина.