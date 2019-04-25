Путин подписал указ о ежегодных выплатах ветеранам ВОВ

Владимир Путин подписал указ, устанавливающий ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей всем бывшим участникам Великой Отечественной войны. Текст документа опубликован на портале правовой информации.

"Установить, что начиная с 2019 года гражданам РФ, постоянно проживающим на территории РФ, в Латвийской республике, Литовской республике и Эстонской республике, являющимся инвалидами Великой Отечественной войны и участниками Великой Отечественной войны <...> производится ежегодная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей", - отмечается в тексте указа.

Напомним также, ранее петербургский ЗакС утвердил закон, согласно которому всем ветеранам ВОВ предоставляется право бесплатного проезда в День памяти и скорби 22 июня и в День памяти жертв блокады Ленинграда 8 сентября.