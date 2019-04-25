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11:24

ГБУ "Мостотрест" возглавил Андрей Кочин

фото ЗакС политика ГБУ "Мостотрест" возглавил Андрей Кочин

Андрей Кочин назначен главой ГБУ «Мостотрест», сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Ранее Кочин был исполняющим обязанности директора учреждения. Случилось это после того, как в отставку с поста главы «Мостотреста» ушел Александр Бурносов. Перед этим Кочин был заместителем директора – главным инженером. В «Мостотресте» в общей сложности на разных должностях он работает 27 лет.

«Мостотрест» - подведомственное Смольному предприятие, отвечающая за состояние мостов, набережных, путепроводов, тоннелей, водопропускных труб, наземных пешеходных переходов в Петербурге. 

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12:16    
Когда будет приведена в порядок ограда Литейного моста?

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