В Госдуме считают "чересчур жестким" запрет на ввоз импортных сыров и мясной продукции в РФ

Отечественный продовольственный рынок необходимо защищать от рисков и угроз извне, однако запрет на ввоз импортной молочной и мясной продукции - мера излишняя, полагает первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.

"Нам крайности тоже не нужны, как и чересчур жесткие меры. Я считаю, что это жесткая мера. Нужно защищать рынок, думать о безопасности, но не нужно перегибать", - цитирует парламентария РИА "Новости".

Ранее "Ведомости" сообщили, что Национальная мясная ассоциация (НМА), включающая в себя крупнейших производителей мяса, птицы и продуктов питания, предложила запретить россиянам ввозить на территорию РФ мясную и молочную продукцию, а также усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе. По мнению представителей ассоциации, в мясе и молоке могут содержаться опасные вирусы.