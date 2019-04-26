Депутат ГД Романов просит Генпрокуратуру и СК проверить прорыв трубы на улице Димитрова

Депутат Госдумы Михаил Романов обратился в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Ростехнадзор с просьбой провести комплексную проверку по факту прорыва трубы на улице Димитрова, из-за которой в яму провалился автобус № 157.

Депутат попросил проверить тепломагистрали во Фрунзенском районе на соответствие нормам, а также провести проверку в отношении должностных лиц, которые проявили «халатность» при контроле за надлежащим техническим состоянием сети и привлечь виновных к ответственности.

Работы на месте прорыва завершены, сообщили в АО «Теплосеть Петербурга». 29 метров поврежденной трубы заменили, не вскрывая асфальт и не перекрывая движение транспорта. В рядом стоящие жилые дома вернули горячую воду.

Трубу на улице Димитрова прорвало 24 апреля. В яму с кипятком провалился автобус, людей эвакуировали через люк на крыше. Никто не пострадал.