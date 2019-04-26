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10:58

Защитники Муринского парка хотят заслонить его "живым щитом"

фото ЗакС политика Защитники Муринского парка хотят заслонить его "живым щитом"

Защитники Муринского парка 28 апреля собираются провести народный сход, в рамках которого хотят заслонить парк "живым щитом", сообщили в инициативной группе.

"Мы встанем, взявшись за руки, заслоним живым щитом Муринский парк, покажем, что он нам дорог!" - сказали активисты.

Ранее администрация Калининского района отказалась согласовать митинг против застройки в Муринском парке. Местные жители уже четыре раза подавали заявки, но каждый раз чиновники отказывали, ссылаясь на работы по благоустройству, и предлагали провести акцию в Пионерском парке, за несколько километров от Муринского.

Жители Калининского района протестуют против расширения расположенного в парке спортивного комплекса Nova Arena. В конце 2018 года несколько оппозиционных депутатов ЗакСа предлагали включить весь Муринский парк в перечень зеленых насаждений общего пользования, тем самым защитив его от возможной застройки. Однако представители «Единой России» не стали голосовать по этим поправкам. 

23 апреля состоялись публичные слушания, на которых присутствовали защитники парка, главный архитектор проекта, депутаты ЗакСа. Подробнее о том, как прошли слушания - в материале ЗАКС.Ру.

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