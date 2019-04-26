Главе и министрам Хакасии четырехкратно увеличат надбавки к зарплате

Члены правительства республики Хакасии внесли поправки в местный правовой акт, регулирующий начисление окладов и надбавок к ним для главы региона Валентина Коновалова и для министров, передает сайт радиостанции "Свобода".

Ожидается, что документ, дающий право перечисленным выше чиновникам "за особые условия труда" получать надбавку к зарплате в четырехкратном ее размере, в случае успешного прохождения экспертизы, вступит в силу к концу июля.

Отметим, что прошлогодние выборы главы Хакасии наряду с выборами в Приморье стали одними из самых скандальных по всей России. Голосование прошло в два тура, причем во втором туре 31-летний Коновалов был единственным кандидатом, представленным в бюллетене, поскольку остальные с выборов предпочли сняться. В конечном счете ему, выдвинутому КПРФ, удалось заручиться поддержкой более 57 процентов людей, пришедших на выборы.

Согласно опросам ВЦИОМ, Коновалов у своего электората вызывает смешанные чувства. Распространено мнение о нем как о малоопытном и некомпетентном управленце.