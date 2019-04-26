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18:43

В Шри-Ланке прогремела новая серия взрывов

фото ЗакС политика В Шри-Ланке прогремела новая серия взрывов

Спустя пять дней после трагической серии взрывов в Шри-Ланке 21 апреля взрывы повторились, сообщает ТАСС со ссылкой на местную прессу. Говорится о трех взрывах на востоке острова в городе Калмунай.

На данный момент сведений о жертвах не имеется. Известно, что до первых сообщений о взрывах в городе проводилась контртеррористическая операция.

В результате девяти взрывов на католическую Пасху 21 апреля погибло не менее 250-ти человек. Три взрыва случились в католических храмах. Врио петербургского губернатора Александр Беглов выражал соболезнования семьям погибших и пострадавших свои соболезнования.



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