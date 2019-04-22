Беглов высказался о взрывах в Шри-Ланке

Серия из восьми взрывов в Шри-Ланке, о которой стало известно накануне, 21 апреля и которая унесла жизни 290 человек, нашла отклик у врио петербургского губернатора Александра Беглова. Пресс-служба Смольного опубликовала текст соболезнований, подписанный его фамилией.

"Это страшное, бесчеловечное преступление, направленное против мирных жителей. Особенно подло, что взрывы произошли в храмах в день великого христианского праздника Светлой Пасхи. Все петербуржцы глубоко потрясены этой трагедией", - говорится в выступлении чиновника.

Беглов упоминает теракт в петербургском метрополитене, произошедший в апреле 2017-го года, имея в виду, что горожане в состоянии сопереживать другим людям в аналогичной беде.

Первые шесть взрывов произошли в разных точках Шри-Ланки практически единовременно. Взрывные устройства сдетонировали в трех католических храмах и трех элитных гостиницах.

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