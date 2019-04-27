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10:31

Росгвардия хочет засекретить свои госзакупки

фото ЗакС политика Росгвардия хочет засекретить свои госзакупки

В Росгвардии изъявили желание сделать свои государственные закупки засекреченными. Внимание на коррективы, которые военное ведомство желает внести в закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", опубликованные на официальном портале правовой информации, обратил РБК.

Так, Росгвардия предлагает изменить п. 5 ч. 2 ст. 84 обозначенного закона, добавив себя в перечень тех госорганов, которые имеют право не предавать "гласности" свои закупки с целью "унификации подхода". На данный момент этим правом обладают Минобороны, ФСБ, Служба внешней разведки и подведомственные им госучреждения.

Если инициатива будет одобрена Госдумой, то поправки вступят в силу уже в декабре 2019 года.

Следует напомнить, что в августе 2018 года руководимое генералом Виктором Золотовым учреждение стало фигурантом антикоррупционного расследования ФБК Алексея Навального. В ролике политик представил документы продовольственных закупок ведомства и сравнил цены в них со средними по России. Комбинат "Дружба народов" - единственный поставщик Росгвардии - конкурентов не имеет. Судя по предоставленным ФБК актам, стоимость покупаемых ведомством продуктов может в 2-3 раза превышать цены в розничных магазинах.

Позднее "Собеседник" решил провести собственное расследование госзакупок Росгвардии и выяснил, что не только провиант, но и форменное обмундирование для бойцов закупается по высоким ценам.

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