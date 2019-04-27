Беглов проверил, заработала ли система бесплатного проезда для пенсионеров

Временный градоначальник Петербурга Александр Беглов решил лично проверить, исполняется ли на практике новый закон, предполагающий бесплатный проезд на электричках для пенсионеров и других льготных категорий населения, прокатившись от станции "Проспект Славы" до Павловска.

Увиденным, отмечают в пресс-службе Смольного, врио губернатора остался доволен и наказал всем работникам станций уведомлять пассажиров о новом правиле. Однако, добавил он, многие станции нуждаются в ремонте и более современном оснащении.

Напомним, 24 апреля депутаты ЗакСа сразу в трех чтениях приняли закон о бесплатном проезде в электричках для пенсионеров. В тот же день Беглов его подписал.

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