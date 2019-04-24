ЗакС окончательно принял закон о бесплатных электричках для пенсионеров

Депутаты петербургского Заксобрания 24 апреля на дополнительном заседании, состоявшемся сразу после основного, приняли во втором и третьем чтениях закон о бесплатном проезде для пенсионеров в пригородных электричках.

Круглогодичный проезд на безвозмездной основе будет предоставляться некоторым льготным категориям, в том числе всем пенсионерам, а также гражданам предпенсионного возраста.

На реализацию инициативы из городского бюджета потребуется порядка 710 млн рублей.

Автором закона выступил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Оппозиционные депутаты увидели в инициативе Беглова предвыборный пиар и вспомнили, что ранее он не одобрял их социальные инициативы ввиду финансовых причин.

Сергей Еремеев

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