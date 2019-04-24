ЗакС одобрил законопроект о бесплатном проезде в электричках для пенсионеров

Ряд льготных категорий, а также граждане предпенсионного возраста получат право круглогодичного бесплатного проезда в петербургских пригородных электропоездах. Соответствующий законопроект 24 апреля приняли в первом чтении депутаты городского Законодательного собрания.

Автором законодательной инициативы выступил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Право бесплатного проезда получат все пенсионеры, реабилитированные жертвы политических репрессий, “матери-героини”, родившие и воспитавшие 10 и более детей. Льготы будут распространяться также на граждан, достигших предпенсионного возраста (60 лет у мужчин и 55 лет у женщин).

В пояснительной записке к документу говорится, что реализация нового закона обойдется городскому бюджету в 710,4 млн рублей.

Представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков заявил, что у города уже достигнута договоренность с РЖД.

Лидер фракции “Яблоко” Борис Вишневский назвал предложение Беглова предвыборным пиаром и лицемерием. Вишневский напомнил, что ранее Беглов дал отрицательное заключение на его законопроект о бесплатном проезде для почетных доноров СССР и России, объяснив, что у города нет на это денег.

Эсер Надежда Тихонова также отметила, что партия “Справедливая Россия” ранее обращалась к врио губернатора с предложением по льготам для пенсионеров, но получила “отписку”.

- Хочется, чтобы власти заботились о петербуржцах не только в преддверии выборов, а всегда, - заявила Тихонова.

Депутат Максим Резник, выйдя на трибуну, обратился к коллегам: “Здравствуйте дяденьки и тетеньки”. Также говорил Беглов во время организованного им кукольного представления в Театре марионеток.

Резник заявил, что Беглов выдает за благодеяние возврат долгов населению, которое разорили власти.

В ответном слове член правительства Петербурга Юрий Шестериков заверил депутатов, что предложенная инициатива никак не связана с предстоящей губернаторской кампанией, поскольку выборы пройдут, а закон будет действовать и дальше.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, в свою очередь, призвал коллег к корректным дискуссиям и назвал предложенный Бегловым законопроект “очень хорошим”.

Инициатива будет рассмотрена во втором и третьем чтениях в конце пленарного заседания 24 апреля. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его опубликования.

Рассмотрение законопроекта стало поводом для акции у Мариинского дворца. Пенсионерка провела одиночный пикет перед началом пленарного заседания, напомнив, что город уже много лет не может найти деньги на жилье для многодетных семей.

Сергей Еремеев

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