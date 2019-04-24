Пенсионерка у ЗакСа потребовала решить жилищные проблемы многодетных семей

В среду, 24 апреля, пенсионерка Анна Константиновна провела одиночный пикет у входа в Мариинский дворец незадолго до начала пленарного заседания Законодательного собрания.

Поводом стало запланированное рассмотрение подготовленного врио губернатора Петербурга Александром Бегловым законопроекта о бесплатном проезде для пенсионеров. Беглов предложил выделить из городского бюджета 710 млн рублей, чтобы граждане, вышедшие на пенсию, смогли бесплатно ездить на пригородных электричках.

- Ежу понятно, что это делается специально перед выборами, - прокомментировала пикетчица.

По ее словам, для пенсионеров и так действуют значительные льготы, позволяющие им в течение 6 месяцев тратить на проезд в электропоездах только 10% от стоимости билета - в среднем, это около 10 рублей.

При этом, отметила женщина, в городе очень медленно решается вопрос предоставления жилья многодетным семьям, потому что у города якобы не хватает на это денег.

Сергей Еремеев

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