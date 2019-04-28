Варламов: Район Новой Охты обречен на снос

Топ-блогер Илья Варламов, ведущий предвыборную муниципальную кампанию в Петербурге, выразил сочувствие и поддержку жителям Новой Охты, которые, отчаявшись бороться с застройкой сквера в и без того скудном на зеленые зоны микрорайоне, в знак протеста принесли символический мешок из бетона к зданию Смольного.

"Там всё по классике – построили дома, какую-то минимальную инфраструктуру, провели одну дорогу наружу, и до свидания. Дальше – сами, выживайте как хотите. С Бегловым новоохтинцы, конечно, не увиделись", - возмутился автор на своем сайте, имея в виду то, что активисты 24 апреля были задержаны на подступах к зданию городского правительства.

Варламов посоветовал петербуржцам быть более реалистичными в своих оценках при приобретении жилья, с учетов того, что новых кварталов, подобных "новоохтинским", которые он регулярно ругает, в городе становится все больше и больше.

"В последнюю очередь нужно ждать, что о вас позаботятся больше, чем пообещали в рекламе. На деле всю имеющуюся территорию максимально застроят, а если и благоустроят, то бездарно – забором или парковкой. К сожалению для местных жителей, в будущем такие районы обречены на снос", - печально резюмировал блогер.

Стихийно образовавшийся зеленый участок по адресу проспект Маршака, 1 собираются вырубить ради возведения уже третьего в этом высотном микрорайоне торгового центра.