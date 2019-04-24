У Смольного задержали протестующих против застройки сквера в Новой Охте и журналиста

Полицейские задержали несколько человек на акции у Смольного в защиту сквера на проспекте Маршака, передает Piter.TV.

Инициативная группа жителей Новой Охты принесла к Смольному 300-килограммовый мешок бетона в знак протеста против застройки сквера на проспекте Маршака, 1, где хотят построить торговый центр. Участники акции надеялись, что врио губернатора Алекcандр Беглов выйдет к ним обсудить проблему, но вместо чиновника их встретили правоохранители.

По данным канала, задержаны от 5 до 10 человек, их доставили в 76-й отдел полиции. Среди задержанных – корреспондент Piter.TV Надежда Путинцева: в полиции она находится уже более двух часов.