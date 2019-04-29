Согласившийся на сделку со следствием фигурант дела "Нового величия" получил 2,5 года колонии

Люблинский районный суд Москвы приговорил фигуранта дела "Нового величия" Павла Ребровского, согласившегося на сделку со следствием, к 2,5 годам колонии общего режима, передает "МБХ Медиа". Заседание проходило в закрытом режиме ввиду угроз, поступающих судье и стороне обвинения.

Ребровский признан виновным по ч.1 ст. 282.1 УК РФ (Организация экстремистского сообщества), вторую часть этой статьи из вердикта исключили, однако добавили прохождение принудительного психиатрического лечения. В связи с этим, учитывая отбытый молодым человеком срок в СИЗО, в колонии ему предстоит провести 1 год.

О том, что Ребровский пошел на сделку со следствием, стало известно 2 апреля. Его отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Он стал вторым фигурантом дела "Нового величия", который согласился заключить со следователями соглашение. Первым был Рустам Рустамов, чье дело было выделено в отдельное производство и рассмотрено в особом порядке: ранее он получил 1,5 года условно.

Адвокат Анны Павликовой Ольга Карлова в начале апреля известила, что Ребровский может оговаривать девушку, общаясь со следствием.

Всего по делу "Нового величия" проходят 10 человек. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества.