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16:53

В общем для россиян и украинцев гражданстве Путин видит только плюсы

фото ЗакС политика В общем для россиян и украинцев гражданстве Путин видит только плюсы

Президент Владимир Путин счел разумной и взаимовыгодной свою идею о предоставлении всем желающим украинцам российского гражданства и не до конца понимает, почему его идея встречает отпор и критику у ряда официальных лиц соседнего государства. Его соображения на заданную тему цитирует РИА "Новости".

"Я вообще считаю, что это один народ... и если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы. Если они будут выдавать гражданство россиянам, а мы в России будем давать гражданство украинцам, то постепенно мы придем к общему искомому результату, о чем я и сказал. То есть у нас будет общее гражданство", - произнес Путин.

Он также повторил свою старую сентенцию о том, что оба народа являются друг для друга "братскими".

Ранее на идею Путина о том, чтобы выдавать всем желающим украинцам российское гражданство, в достаточно резкой форме откликнулся вновь избранный президент Украины Владимир Зеленский. Он заметил, что российский паспорт служит олицетворением поражения человека в правах и предупредил Путина, что с Украиной не следует говорить на языке "давления и угроз".

29 апреля стало известно о том, что в тестовом режиме начал работу первый пункт выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной ЛНР. Он расположился в городе Новошахтинск Ростовской области.

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17:02    
В ДНР и ЛНР уже огромные очереди для сдачи документов на получение российского гражданства! Оптимизм переполняет граждан воюющих народных республик! Жители Новороссии, да и других регионов Украины, уже им завидуют, особенно те, кто с Донбасса свалил 4-5 лет назад...

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