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18:08

Сухенко рассказал о донимающих его звонках коллекторов

фото ЗакС политика Сухенко рассказал о донимающих его звонках коллекторов

Председатель смольнинского комитета по культуре Константин Сухенко стал объектом телефонных атак коллекторов, пытающихся различными способами "выбить" из него денежный долг, о чем он рассказал "Фонтанке". Задолжал сумму при этом не он, а пожелавшая остаться анонимной учительница музыки, которая ранее связалась с микрофинансовой организацией для срочного получения 15 тысяч рублей на лечение матери. Женщина, отдавая занятое у фирмы по частям, не предполагала, что из-за ее промедления сумма долга "подпрыгнет" буквально за считаные дни до 90 тысяч. Тем более, она не могла подумать о том, что проданный коллекторам долг обернется круглосуточным беспокойством для столь высокопоставленного городского функционера. Во время звонков, совершаемых с неопределяемых номеров, с Сухенко особо не церемонились.

"Хотелось бы, чтобы в этой сфере как-то побыстрее навели порядок – здесь явный пробел в законодательстве. И на стиль совершенно непетербургский я бы хотел обратить внимание: надеюсь, владельцам агентства станет стыдно. В Петербурге этика общения не должна допускать таких вещей", - посетовал чиновник.

По его словам, он был вынужден брать трубку каждые десять минут, потому что с аналогичных анонимных номеров ему обычно звонят из городского правительства, а пропустить важный звонок от начальства он не может себе позволить. Звонили и членам его семьи - даже членам бывшей семьи.

В результате Сухенко совместно с компетентным юристом убедили учительницу, доведенную фактически до нервного срыва, не "вестись" и не отдавать деньги. В случае, если коллекторы не успокоятся, чиновник рассматривает для себя вариант обращения к правоохранителям.



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19:11    
Не верю,чтобы обычный коллектор по телефону звонил бы председателю комитета по культуре из-за мелкого долга учительницы по музыке!!! У меня есть другая версия: видимо, кто-то из Смольного намекает Сухенко освободить кабинет для другого "пиджака", а чиновник "включает глупого"... Мол, уйдешь по хорошему, решу твои проблемы...

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