Опять неудача: Резник снова проиграл в суде по фразе Беглова

Депутат Законодательного собрания Максим Резник не смог добиться удаления с сайта издания «Мы можем.ру» публикации, которую парламентарий считает порочащей его честь и достоинство. Соответствующий иск Резник подавал в Невский районный суд. Заседание прошло 29 апреля. На нем, в отличие от аналогичных судебных раундов «Резник vs Беглов», суд всё же ознакомился с доказательствами.

фото: MR7

А третье лицо против

Временный глава города на открытии музея блокадной медицины сообщил собравшимся, что депутат на заседании ЗакСа в тот день якобы заявил, что Ленинград надо было сдать фашистам. Резник в парламенте таких слов не произносил, потому решил подать иск о защите чести и достоинства к Беглову в Смольнинский районный суд. Там депутат проиграл, хотя его оппонент так и не появился ни на одном из заседаний.

Второй иск Резник подал к не только к врио губернатора, но и учредителю «Мы можем.ру» Василию Романову, опубликовавшему фразу губернатора. В Невском районном суде депутат требовал признать факт распространения порочащей его информации. Здесь на прошлом заседании 4 апреля суд вывел Беглова из категории ответчика в категорию третьего лица.

На заседании в Невском районном суде 29 апреля все стороны процесса придерживались прежних позиций и неоднократно это упоминали. Резник всё ещё хотел доказать, что Беглов оскорбил его на официальном мероприятии. Также депутат требовал удалить публикацию с цитатой врио губернатора с сайта «Мы можем.ру». Учредитель издания Романов отказывался публикацию удалять. Беглов же, точнее присутствовавшие вместо него адвокаты Наталья Шатихина и Марина Горлачева, настаивали на том, что депутат с журналистом просто пиарятся на этой истории.

Горлачева обращаясь к Романову заметила, что «новость давно прошла». Ей непонятно, почему журналист не идет на мировое соглашение. Он просто «раздувает историю», считает адвокат.

Романов в ответ на эти обвинения заявил, что отстаивает право СМИ писать и не удалять затем новости по публичным высказываниям политиков и чиновников. При этом, журналист не должен каждый раз перепроверять, правду ли сказало публичное лицо, считает учредитель СМИ.

- Мне очень жаль, что здесь нет Беглова, потому что я бы его спросил: «Скажите, пожалуйста, Александр Дмитриевич, каждый ли раз я должен перепроверять каждое слово, которое вы скажете? Или всё-таки нет, в силу того что вы публичное лицо и наделены определенной властью, а я плачу вам налоги, между прочим?», - заявил Романов.

По мнению журналиста, адвокаты врио губернатора мешают ему защищаться в суде. Они категорически против ознакомления с аудиозаписью и видеофайлом, считает Романов. Он уверен – эти данные помогут ему доказать, что Беглов произнес фразу публично, а не в частной беседе.

- Моя позиция как ответчика в данном деле: я же признаю, что я распространил эти сведения, я даже не спорю, что они порочащие. Что мне остается? Мне остается доказывать, что это было произнесено публично и, в соответствии с законом о СМИ, я освобождаюсь от ответственности. Вот ровно этого я хочу. Ровно этого мне почему-то не дает третье лицо, которое не является ответчиком и не понесет никакого наказания в этом деле, - сказал Романов.

Напомним, Горлачева и Шатихина ещё на первом заседании Невского районного суда 12 марта заявили, что Резник подал в суд на Беглова для собственного пиара. Также адвокаты намекали на то, что депутат сам запустил всю историю. Для этого адвокаты предоставили суду сведения «Медиалогии», по которым увеличилось число упоминаний Резника в СМИ из-за фразы Беглова.

Дошли до доказательств

Когда иск Резника к Беглову и правительству Петербурга о защите чести и достоинства рассматривался в Смольнинском районном суде, все решилось всего за одно заседание. Суд решил не откладывать рассмотрение дела для получения дополнительных доказательств.

Невский районный суд всё же решил приобщить к делу все предложенные доказательства. В частности, аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос Беглова, рассказывает о льготах для блокадников и о предстоящем празднике в честь освобождения города от блокады. Также на аудиозаписи присутствует фраза о якобы мнении Резника по поводу сдачи Ленинграда врагам. Другое предложенное доказательство – видеосюжет РИА «ФАН» о встрече врио губернатора с ветеранами на открытии музея блокадной медицины. В сюжете запечатлено, как Беглов выступает перед ветеранами и говорит о дополнительных для них выплатах. Аналогичная фраза присутствует и в аудиофайле, уточнил Романов в суде.

- На видеофрагменте видно, в каких условиях Беглов Александр Дмитриевич говорит определенный кусок текста. Тот кусок текста касается выплат блокадникам в 7 тысяч рублей. На аудиозаписи есть этот фрагмент, есть фрагмент про Резника. Соответственно, сопоставив, мы можем выяснить, что, как Беглов стоял перед микрофоном, говоря про выплаты, так же он стоял перед микрофоном и говорил про Резника, - пояснил журналист.

Адвокат Резника Натэла Пономарева согласилась с представителем СМИ.

- Мы получили исчерпывающие доказательства того, что оспариваемое Максимом Львовичем Резником предложение является частью текста, частью выступления Александра Дмитриевича Беглова 23 января 2019 года по случаю открытия музея блокадной медицины в госпитале для ветеранов воин, - пояснила адвокат.

При этом, Пономарева уверена, что Романов всё же должен удалить публикацию с цитатой Беглова, так как информация является ложной. Резник и его адвокат не требовали в суде проведения лингвистической экспертизы. По мнению ответчика, негативный характер фразы ясен и без экспертизы. Об этом депутат заявлял на всех заседаниях.

Представители Беглова решили напомнить, что в видеосюжете нет фразы, из-за которой идет судебный процесс. При этом, они отказались проводить экспертизу, которая могла бы соотнести видеозапись с аудиозаписью и доказать, что они были сделаны на одном мероприятии.

Опять проиграл

Невский районный суд решил встать на сторону учредителя СМИ Романова – иск Резника не удовлетворен. Пономарева заявила, что они будут оспаривать это решение суда. Сначала надо узнать, по какой именно причине отказано в иске – полный текст судебного решения будет опубликован позже.

Для депутата Максима Резника добиться победы в суде – вопрос принципиальный.

- Я бы хотел, чтобы суд был один для всех. Чтобы если ставленник Путина оскорбляет оппозиционного депутата, то он точно также отвечал бы по закону, как если бы оппозиционный депутат оскорбил его, - заявил парламентарий в ходе заседания.

Напомним, Смольнинский районный суд также не удовлетворил иск Резника. Депутат подал апелляцию в Санкт-Петербургский городской суд, но и там потерпел неудачу. Однако, он намерен идти дальше и оспаривать решение и городского суда.

София Саттарова

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