Цивилёв о забастовке медсестёр: Объявлять голодовку - это опорочить Кузбасс на весь мир

Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв о голодовке медсестер акушерского отделения из Анжеро-Судженска отозвался с неодобрением, передает "Новая газета".

Женщины, напомним, объявили голодовку в знак протеста против массовых сокращений и перевода "в разряд уборщиц с функциями санитара".

"Объявлять голодовку - это опорочить Кузбасс на весь мир. Так и голодовки-то не было. <…> Это все просто громкие слова", - полагает губернатор.

Никакие митинги и забастовки в регионе, по мнению Цивилёва, проходить не должны, так как из-за них "все в стране начинают думать, что у нас с головой что-то не то".

Губернатор Кузбасса уверен, что 106 медсестер, работающих в больнице, не справлялись со своей работой, поэтому им и предложили перевод и ту зарплату, которой они, по его мнению, достойны.

"Сами перенервничали, себя довели, администрация Анжеро-Судженска была выбита из работы, больница выбита из работы. Хотят сохранить себе зарплату, не выполняя работу за эту зарплату", - сетует Цивилёв.

Резюмируя сказанное выше, он уведомил, что будет принимать какие-либо меры реагирования только после проверки правоохранителей.

В апреле младший персонал роддома Анжеро-Судженска Кемеровской области провел несколько пикетов, а после объявил голодовку из-за грядущих сокращений. Голодовка была прекращена через несколько дней - сразу после того, как с протестующими встретился зампрокурора Кемеровской области Андрей Тимошичев, пообещавший в ситуации разобраться.