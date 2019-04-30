МВД: 86 процентов жителей Донбасса хотят получить российское гражданство

По данным российской полиции, подавляющее большинство проживающих на территории самопровозглашенных государств ЛНР и ДНР - 86 процентов - изъявляют желание получить российский паспорт, пишет "Интерфакс", ссылаясь на сотрудника управления по делам миграции МВД Кирилла Алзинова.

По его словам, если в двух открывшихся пока центрах выдачи гражданства появятся систематические очереди, то на такой случай имеется возможность оперативно открыть новые учреждения подобного рода.

Первый пункт открылся в Новошахтинске Ростовской области 29 апреля, где в течение первого дня работы получили паспорт РФ 80 жителей регионов, контролируемых сепаратистами.

Указ, предоставляющий такую возможность жителям ДНР и ЛНР, президент Владимир Путин подписал 24 апреля. Вскоре между ним и новоизбранным украинским президентом Владимиром Зеленским завязалась заочная перепалка. Зеленский заметил, что Путин поступает опрометчиво, говоря с властями Украины на "языке давления и угроз". В свою очередь, российский лидер парировал этот тезис тем, что преследует исключительно гуманитарные цели и что продолжает считать русских и украинцев братскими народами.