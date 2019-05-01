Шульман считает небезнадежными "мусорные" протесты в Архангельской области

Оперируя последней информацией из открытых источников, политолог Екатерина Шульман оценила ситуацию с протестами против завоза подмосковного мусора в Архангельскую область как "двусмысленную", имея в виду то, что местные власти загнали себя в тупик и побаиваются дальнейших непопулярных действий. Ученый заметила, что после того, как губернатор области Игорь Орлов назвал демонстрантов "шелупонью" и не нашел у них понимания, поселковые и муниципальные власти попросту не могут себе позволить продолжать его поведенческую линию и вынуждены хотя бы на словах с гражданами как-то считаться.

"Протестующие к ним чрезвычайно близко, поэтому им труднее спрятаться в столице субъекта Федерации, как это может сделать губернатор. Поэтому, например, администрация поселка Урдома просит уже построенные конструкции в рамках возвещения этого технопарка снести, потому что это самострой. Администрация этого поселка будет опротестовывать решение о возведении этого технопарка", - аргументировала свою позицию доцент РАНХиГС в эфире авторской радиопрограммы.

Кроме того, сменил стиль ведения диалога с обществом, по ее наблюдениям, и сам Орлов, публично ссылавшийся на то обстоятельство, что еще ничего окончательно не решено ввиду отсутствия неких экспертиз.

"Дело в том, что заинтересованные группы посмотрят на ситуацию и подумают, что себе дороже делать это именно тут", - представила Шульман свой оптимистический прогноз.