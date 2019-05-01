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16:42

Вишневский: Председатель Невского суда дал указание всех задержанных сегодня везти в суд

фото ЗакС политика Вишневский: Председатель Невского суда дал указание всех задержанных сегодня везти в суд

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский в своем Telegram-канале сообщил, что всех доставленных с первомайского шествия задержанных могут сегодня же отвезти в суд.

По словам Вишневского, об этом ему рассказал начальник 24 отдела полиции полковник Евгений Иванов. Задержанных отказываются отпустить под обязательство о явке.

- Оказывается, председатель Невского районного суда дал указание полиции (!),  чтобы всех задержанных сегодня сразу везли в суд.  <...> И судьи специально для этого сегодня вышли на работу. Выходит,  они заранее планировали задержания? - задается вопросом парламентарий.

В 45 отделе полиции Невского района находятся задержанные организаторы шествия общедемократической колонны координатор "Объединенных демократов" Андрей Пивоваров и глава муниципальной кампании штаба Алексея Навального Александр Шуршев

UPD: Шестерых задержанных, которых доставили в 52 отдел полиции, могут также сразу увезти в Красногвардейский районный суд. Как рассказал ЗАКС.Ру один из этих задержанных Виталий Беспалов, сотрудники отдела не пускают к ним защитника и ведут себя по отношению к доставленным грубо. 

По данным "ОВД-Инфо", в Петербурге задержали 68 человек. Троих из них доставили из отделов полиции в больницу. Наталю Баринову, у которой врачи диагностировали перелом со смещением плечевого сустава, вернули обратно в 70-й отдел для составления протокола. Травму девушка получила в результате действий правоохранителей.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:57    
Беглов ещё раз доказал свою несостоятельность, в роли губернатора.

18:26    
Власть в Питере до того зажралась, что перестала обращать внимание на горожан и их проблемы.
Власть занята приемами гостей, которые почти ежедневно прут в Питер со своей челядью. Тратятся народные деньги из тощего питерского бюджета. Развлекают изо всех сил, угождают, бумажку в туалете мнут.
А тем временем старый жилой фонд ветшает и рушится, в спальных районах грязь и  беспорядок...
На первомайскую демонстрацию в Питере следовало выходить с лозунгами: "Слава Беглову!", "Слава Макарову!" и далее по иерархии наших "царьков".
И тогда было бы как в Москве-БЛАГОСТНО...

17:22    
А какая надобность была для администрации города в том, чтобы превратить Первомай из формально-официозного праздника в день громкого оппозиционного выступления?
У них чешется в одном месте?

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