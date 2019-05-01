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17:37

Макаров о разгоне первомайского шествия: Полиция действовала в полном соответствии с законом

фото ЗакС политика Макаров о разгоне первомайского шествия: Полиция действовала в полном соответствии с законом

Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров считает, что полиция не нарушала прав граждан, испульзуя силовые методы задержания участников санкционированного шествия объединенной оппозиции на первомайской демонстрации. 

Во время разгона демократического марша Макаров вместе с остальными представителями "Единой России" участвовал в концерте на Дворцовой площади. Однако, у спикера имеется свое представление о том, как проходил Первомай для оппозиции. Его слова приводит пресс-служба Законодательного собрания.

"Действия оппозиции во время первомайской демонстрации – признание её политической несостоятельности, это неспособность повести за собой людей, предложить внятную и чёткую программу. Поэтому все чаще для провокаций используются всенародные праздники, призванные объединять, а не разделять людей. Поступая таким образом, они сами ставят крест на дальнейшей судьбе своего движения. Нельзя заработать политические очки, испортив гражданам праздник, предлагая раскол вместо единения", - заявил главный единоросс Петербурга.

Напомним, полиция и Росгвардия не позволила колонне объединенной оппозиции вовремя начать шествие. У участников мероприятия отбирали плакаты с критикой врио губернатора Александра Беглова и президента Владимира Путина. Когда же колонна все же начала движение, силовики устроили массовые задержания граждан. Трое из задержанных попали в результате действий полиции в больницу. Депутата ЗакСа Максима Резника при попытке задержания повалили на землю и порвали одежду. Позже парламентария отпустили и извинились.

Было задержано 68 человек. Среди них организаторы шествия общедемократической колонны Андрей Пивоваров и Александр Шуршев

"Хочу отметить, что полиция действовала в полном соответствии с законом.  Уверен, петербуржцы уже сделали свои выводы, кто на самом деле защищает их интересы", - закончил свою мысль Вячеслав Макаров. 



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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19:41    
Как долго Макаров будет покрывать несистемную оппозицию в Питере и устраивать провокации? Почему он еще не сидит за измену Родине? Когда  прекратится весь этот балаган и не пора ли спецслужбам заняться этой проблемой?

18:54    
Что ещё может сказать Макаров? Он тоже простой винтик в этом раздолбанном механизме "вертикали".

18:52    
Власть высказала своё мнение о петербуржцах словами ВРИо губернатора Брехлова: "активнутые, противные" . И кто теперь пойдёт голосовать за этого  косноязыкого с лопатой?
Га-Га-Га

18:15    
Полиция-браво!!! Молодцы! Только надо ещё жёстче бороться с прозападными экстремистами!

18:14    
Сытая Москва благостно шагала на Первомайской демонстрации. Это и понятно, жизнь у них  другая. Собянин как сыр в масле катается. 90% финансов России сосредоточены в Москве. Много можно себе позволить.
А нищий Питер на опрос об услугах госструктур готов потратить 160 млн. рублей, видимо жалоб нет. Гости всякие чуть ли не ежедневно приезжают, форумы, конференции, совещания просто поболтать  и т. д. проводятся. И на это  из тощего питерского бюджета нецелевым образом расходуются деньги.
Нам надо быть впереди планеты всей: международные чемпионаты, олимпиады и прочие увеселительные мероприятия опять же горожане оплачивают.
А тем временем старый город  ветшает,  транспорт стоит в 10 бальных пробках, грязь и беспорядок в спальных районах. Полиция занята  прессованием несогласных. И забыла власть  правило: "Всякое действие вызывает противодействие"! Говорить с народом, слышать его не считают нужным...
Гнать этих "Макаровых" надо из властных структур демократическим путем: "Ни одного единоросса не выберем!"

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