Активистка, которой на Первомае сломали плечо, написала заявления в УСБ и полицию

Участница первомайского шествия за честные выборы Наталья Баринова, которой при задержании сломали плечевой сустав, требует возбудить уголовное дело в отношении силовиков. Активистка сообщила ЗАКС.Ру, что уже написала соответствующие заявления в УСБ и полицию, после чего ее пригласили приехать 6 мая в 28 отдел полиции и дать показания.

- Я участвовала в шествии за честные выборы, но успела пройти метров 900. Мы шли по Невскому проспекту и остановились в районе метро “Маяковская”, потому что дорогу нам перегородили силовики, - рассказала Баринова. - Они стали задерживать активистов. При одном из задержаний они просто колонной двинулись друг за другом, держали друг друга за плечи. Пробегая мимо меня, один из них - не знаю, кто это был, я их силовиками называю - меня толкнул. От толчка я развернулась, упала на живот и сломала сустав.

Активистка поделилась, что почувствовала сильную боль только через несколько минут, когда ее саму задержали и посадили в автозак. По ее словам, это произошло около 12 часов дня. Позже Баринову в сопровождении трех полицейских увезли из 70 отделения полиции в Александровскую больницу. Врачи диагностировали перелом плечевого сустава со смещением, после чего задержанную вернули в 70 ОП.

В отделении, продолжила Баринова, у нее взяли объяснение и отпустили без составления протокола около восьми часов вечера.

Подытожив, женщина подчеркнула, что пришла на шествие, потому что хочет, чтобы петербургские выборы в 2019 году прошли в честно и конкурентно. Сама активистка планирует выдвигаться в муниципальные депутаты МО “Сампсониевское”.

Сергей Еремеев