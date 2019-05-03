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17:35

"Бунт против машин": жители Соляного переулка требуют сделать его полностью пешеходным

фото ЗакС политика "Бунт против машин": жители Соляного переулка требуют сделать его полностью пешеходным

Петербуржцы, проживающие в Соляном переулке, просят городскую администрацию освободить его от автомобильного "захламления", передает Telegram-канал "Mash на Мойке".

Даже несмотря на то, что при въезде на территорию стоит дорожный знак "Жилая зона", воспрещающий проезд транспорта кроме авто, принадлежащих жильцам, машин в переулке припарковано множество: они стоят на узком тротуаре и не гнушаются при необходимости "втаптывать" в грязь розы, которые сажают на маленьком клочке земли владельцы одного из баров.

"Гаишники и эвакуаторы не приезжают, историческая брусчатка ломается, жители пишут обращения. Под ними подписываются все - кроме директора музея Блокады Ленинграда и его зама. Эти люди сами ставят машины перед входом на работу, их всё устраивает", - сетуют горожане.

Отметим, в музее в ближайшее время завершится капитальный ремонт. В конце апреля Минобороны решило передать в ведение учреждения на Соляном дополнительные 3,5 тысячи кв метров под экспозицию. Многие эксперты считают такой жест необоснованным. По их ведению, резоннее было бы выделить музею новое, гораздо более обширное здание.

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