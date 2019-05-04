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Новости

4 мая, 17:23

Градозащитники жалуются на мародеров на территории "Красного треугольника"

фото ЗакС политика Градозащитники жалуются на мародеров на территории "Красного треугольника"

Сообщество градозащитников в очередной раз сигнализировало о проблеме, существующей много лет - о мародерах, действующих на территории бывшего завода "Красный треугольник" в Кировском районе.

Говорится о том, что охрана целого микрорайона бессильна перед людьми, спиливающими балки, что угрожает обрушением кровли, и не предпринимает никаких действий для защиты построек.

Активисты, обращающие внимание на проблему, утверждают, что на когда-то бывшим промышленным участке до сих пор можно обнаружить ценные элементы архитектуры.

В упрек КГИОП ставится то, что статус "Красного треугольника" юридически не определен и что охраняли и охраняют его недобросовестно.

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4 мая, 18:12    
Путин сказал, что калоши ему не нужны, у него в Кремле луж не бывает.

4 мая, 18:00    
Что имеем - не храним, а утратив - плачем?!...

4 мая, 17:27    
Знаменитый был завод в Советское время, снабжал продукцией всех и вся, включая вооружённые силы и даже экспортируя калоши в Африку!!!

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