Градозащитники жалуются на мародеров на территории "Красного треугольника"

Сообщество градозащитников в очередной раз сигнализировало о проблеме, существующей много лет - о мародерах, действующих на территории бывшего завода "Красный треугольник" в Кировском районе.

Говорится о том, что охрана целого микрорайона бессильна перед людьми, спиливающими балки, что угрожает обрушением кровли, и не предпринимает никаких действий для защиты построек.

Активисты, обращающие внимание на проблему, утверждают, что на когда-то бывшим промышленным участке до сих пор можно обнаружить ценные элементы архитектуры.

В упрек КГИОП ставится то, что статус "Красного треугольника" юридически не определен и что охраняли и охраняют его недобросовестно.