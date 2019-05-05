Латынина объяснила жестокость на Первомае тревожностью Беглова

Назвав произошедшее с митингующими колоннами на Первомай в Петербурге "бойней" и "кровавым воскресеньем лайт", публицист Юлия Латынина в радиоэфире попыталась разобраться в причинах данного явления.

Одним из главных аргументом стал низкий, по ее оценке, рейтинг врио губернатора Александра Беглова, который из-за этого нервничает, не очень умеет воспринимать критику и подотчетен начальству в Кремле. Удивление журналистки также вызывают официальные комментарии, согласно которым праздник извратили и сделали из него "политическую акцию".

"Я что-то перепутала? Мне кажется, что 1 Мая — всегда было политической акцией. В эту честь его и празднуют. Или там еще была совершенно гениальная фраза: «Несанкционированный митинг внутри несанкционированного». При попытке представить это у меня происходит полный вынос мозга", - призналась Латынина.

С учетом невысокой популярности Беглова, заявила радиоведущая, он решил самым грубым образом "выслужиться" перед президентом Владимиром Путиным и показать, что никакой "крамолы" в городе не позволит. По ее словам, кроме благоволения президента рассчитывать ему особо не на кого.

С другой стороны, по ее мнению, Путин тоже находится в непростом положении.

"Никогда он не Беглова не снимет и не поставит другого кандидата, несмотря на то, что бы кто ему не капал на уши. Это будет означать, что начальник дал слабину, если после такого разгона демонстрации вдруг начнет начальник заменять Беглова на какого-то другого кандидата", - рассудила Латынина.

На первомайском шествии задержали 69 человек. Наиболее показательным стало задержание начальника предвыборного штаба Алексея Навального в Петербурге, Александра Шуршева, спокойно стоявшего, на которого напали сзади люди в погонах и снесли с ног, принявшись душить.

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