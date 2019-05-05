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Новости

14:54

Латынина объяснила жестокость на Первомае тревожностью Беглова

фото ЗакС политика Латынина объяснила жестокость на Первомае тревожностью Беглова

Назвав произошедшее с митингующими колоннами на Первомай в Петербурге "бойней" и "кровавым воскресеньем лайт", публицист Юлия Латынина в радиоэфире попыталась разобраться в причинах данного явления.

Одним из главных аргументом стал низкий, по ее оценке, рейтинг врио губернатора Александра Беглова, который из-за этого нервничает, не очень умеет воспринимать критику и подотчетен начальству в Кремле. Удивление журналистки также вызывают официальные комментарии, согласно которым праздник извратили и сделали из него "политическую акцию".

"Я что-то перепутала? Мне кажется, что 1 Мая — всегда было политической акцией. В эту честь его и празднуют. Или там еще была совершенно гениальная фраза: «Несанкционированный митинг внутри несанкционированного». При попытке представить это у меня происходит полный вынос мозга", - призналась Латынина.

С учетом невысокой популярности Беглова, заявила радиоведущая, он решил самым грубым образом "выслужиться" перед президентом Владимиром Путиным и показать, что никакой "крамолы" в городе не позволит. По ее словам, кроме благоволения президента рассчитывать ему особо не на кого.

С другой стороны, по ее мнению, Путин тоже находится в непростом положении.

"Никогда он не Беглова не снимет и не поставит другого кандидата, несмотря на то, что бы кто ему не капал на уши. Это будет означать, что начальник дал слабину, если после такого разгона демонстрации вдруг начнет начальник заменять Беглова на какого-то другого кандидата", - рассудила Латынина.

На первомайском шествии задержали 69 человек. Наиболее показательным стало задержание начальника предвыборного штаба Алексея Навального в Петербурге, Александра Шуршева, спокойно стоявшего, на которого напали сзади люди в погонах и снесли с ног, принявшись душить.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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20:37    
Низкий рейтинг не помешает Беглову победить на выборах. Технологии избиркомов, муниципалов мы знаем.

17:42    
"Активнутые, противные..." - это не тревожность, а диагноз.
Смотрите первомайское поздравление Брехлова.
https://twitter.com/i/status/1123528163055816704
https://youtu.be/Z6CcvkFsct8
http://www.rosbalt.ru/piter/2019/05/01/1779259.html?
https://youtu.be/SoE5kI7bfKI
https://vk.com/video-177789971_456239420
Ну и какой у Брехлова рейтинг, если вся толпа на Дворцовой смеётся над его заблудшими мыслями?

17:06    
у беглого 21% - у мотвы было 15% нарисуют 95% R КАК В КРАСНЕНЬКОЙ

15:36    
Наврядле кто-нибудь из петербуржцев будет голосовать за этого ио.

15:34    
Весьма разумно.

15:31    
Вся прозападная мразь перманентно давит на то, что у Беглова низкий рейтинг, такая организована долгоиграющая психическая провокация...А реально был только ОДИН(!!!) соц.опрос, который зафиксировал довольно приличный рейтинг в 43% поддержки Беглова! С учётом предвыборной агит.кампании Беглов ЛЕГКО победит в первом туре с результатом в 55-60%! Да, у питерских русофобов он не пользуется поддержкой, но и хрен с ними, так их в городе не более 10%!

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