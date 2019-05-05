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18:13

В Архангельской области продолжают бороться с завозом мусора

фото ЗакС политика В Архангельской области продолжают бороться с завозом мусора

В городе Новодвинск Архангельской области, где власти согласились санкционировать протестный "мусорный" митинг только на окраине, акцию посетило около полутора тысяч граждан, пишет Telegram-канал "МБХ-медиа".

Участники держали в руках плакаты с преимущественно экологическими и патриотическими слоганами. Сообщается, что активисты, скопившиеся на пустыре, собирали подписи против строительства мусорного полигона на станции Шиес, находящейся около границы с республикой Коми, в сотнях километров от места демонстрации.

На митинге люди скандировали "Орлова - в отставку!", имея в виду местного губернатора Игоря Орлова, который, будучи раздраженным постоянными акциями протеста, в апреле назвал их участников "шелупонью". Реакцией на это стала рекордная по массовости манифестация в Архангельске у стен его администрации. Архангелородцы выступали против завоза на их северную землю отходов из Подмосковья.

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Фотография: "МБХ-медиа"



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20:57    
Ну совершенно слуги народа  своих хозяев не слышат!!! Зазеркалье...

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