Следком обозначил несколько версий крушения самолета "Аэрофлота" в Шереметьево Следственный комиет России сообщил о нескольких приоритетных версиях крушения пассажирского самолета SSJ100, принадлежащего компании "Аэрофлот", в столичном аэропорту Шереметьево: недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, техническая неисправность борта либо неблагоприятные метеоусловия, уведомляет ТАСС. Напомним, вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск борт "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в Шереметьево через некоторое время после взлета. При посадке самолет охватило пламя. Внутри находились 78 человек, 41 из которых - погиб. По факту аварии возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен