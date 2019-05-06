Беглов высказался против застройки сквера в Кузнечном переулке

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что считает недопустимым строительство нового здания музея Достоевского на месте сквера в Кузнечном переулке.

«Реализацию проекта по созданию нового здания Музея считаю преждевременной, строительство на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Кузнечный пер., участок 11, недопустимым. Также необходимо провести работу по внесению указанного земельного участка в Перечень территорий зеленых насаждений общего пользования», - написал Беглов в ответе на обращение депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского.

Вишневский в разговоре с ЗАКС.Ру обратил внимание на то, что защитники сквера боролись за его сохранение около полутора лет.

- Вот что выборы животворящие делают, - пошутил депутат, намекнув на вероятное участие Беглова в выборах губернатора Петербурга в сентябре.

Напомним, новый пятиэтажный корпус музея планировали построить к 2021 году, году двухсотлетия Федора Достоевского. Проект раскритиковали местные жители и градозащитники. В апреле 2019 года около 250 человек провели флэшмоб за сохранение сквера.

Ранее оппозиционные депутаты ЗакСа предлагали включить участок в Кузнечном переулке в перечень зеленых насаждений общего пользования. Однако единороссы предложение не поддержали.

Выборы губернатора пройдут в Петербурге 8 сентября.

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