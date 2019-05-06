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17:10

В Смольном не спешат называть Калабина главой нового комитета

фото ЗакС политика В Смольном не спешат называть Калабина главой нового комитета

В комитете по промышленной политике и инновациям пока не располагают информацией о том, кто будет руководить  новым ведомством после объединения с комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка. Об этом 6 мая ЗАКС.Ру сообщили в пресс-службе комитета по промышленной политике.

Постановление об объединении экономических ведомств Смольного опубликовано 29 апреля.  Подписан документ был 26 апреля. Однако, кто именно возглавит новую структуру, пока неизвестно. 

Ранее 6 мая несколько петербургских СМИ сообщили, что комитет по промышленной политике, инновациям и торговле возглавит действующий руководитель комитета по промышленной политике и инновациям Юрий Калабин.

Пресс-секретарь ответственного за реорганизацию ведомств вице-губернатора Евгения Елина заявила ЗАКС.Ру, что также не располагает информацией о возможном назначении Калабина. Определить главу ведомства должны уже после завершения основных работ по реорганизации комитетов – ближе к 1 августа, добавила пресс-секретарь.

Напомним, о возможном объединении ведомств стало известно 1 марта. Изначально предполагалось, что реорганизовать будут четыре ведомства. Однако, от объединения комитета финансов с комитетом по государственному заказу пришлось отказаться из-за несоответствия инициативы федеральному законодательству, сообщили ЗАКС.Ру 29 апреля в пресс-службе Елина. 

Объединение же комитета по промышленности и комитета по развитию предпринимательства состоится, узнало ЗАКС.Ру 30 апреля. В пресс-службе пока действующего комитета по промышленной политике заявили, что при реорганизации не планируется сокращение сотрудников ведомств. 



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