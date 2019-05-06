На Невском проспекте случилось смертельное ДТП

На пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки в строительные леса въехала иномарка, в результате чего водитель скончался на месте, а две женщины получили травмы конечностей, говорится в сообществе "ДТП и ЧП Петербург".

В 2019 году на Невском уже не в первый раз происходит аварии с тяжелыми для их участников последствиями. Так, в феврале, находясь в состоянии наркотического опьянения, около площади Восстания насмерть сбил двух людей 30-летний завсегдатай ночных клубов. Месяц спустя пьяный водитель врезался возле дома 47 в другого водителя и лишил его жизни. В апреле на ставшем злополучным перекрестке с Фонтанкой от наезда пострадали четыре пешехода.

Фотография: Сообщество "ДТП и ЧП Петербург"

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