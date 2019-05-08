Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

9:35

На ярославца завели дело о неуважении к власти за публикацию фото с оскорблением Путина

фото ЗакС политика На ярославца завели дело о неуважении к власти за публикацию фото с оскорблением Путина

На жителя Ярославля Кирилла Попутникова был составлен административный протокол об уничижительном отношении к власти за то, что он опубликовал в Facebook резонансную фотографию граффити, начертанного на здании местного МВД, содержащую надпись следующего содержания - "Путин - ***** [грубое обозначение гомосексуального мужчины]". Об инциденте он сообщил у себя на странице в соцсети.

В протоколе отмечается, что Попутников, проезжая мимо здания МВД и увидев "надпись, содержащую оскорбительный текст" в адрес некоего Путина, сделал фотографию "испорченного" фасада и после разместил ее в Facebook, "осознавая противоправность своих действий".

Далее отмечается, что надпись "подразумевает уничижительное наименование гомосексуальных мужчин: русское ругательство, оскорбительное наименование геев, искаженное сокращение от литературного слова".

Помимо прочего, к протоколу прилагается лексический анализ надписи, сделанный учителем русского языка и литературы, имя которого не указывается. Преподаватель подчеркивает, что граффити содержит признаки "явного неуважения" к президенту РФ, обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ.

В связи с этим на Попутникова составлен протокол по части 3 статьи 20.1 КоАП.

Напомним, 31 марта и 1 апреля в ряде ярославских новостных издания появилась заметка, содержащая фотографию граффити, оставленного вандалом на колоннах здания местного управления МВД. Надпись гласила следующее: некто по фамилии "Путин" был назван "*****" [грубым обозначением гомосексуалиста]". Сразу после опубликования фото в СМИ стали поступать звонки и письма от Роскомнадзора с требованием удалить заметку, при этом какие-либо правовые обоснования данной просьбы отсутствовали.

Происходящее, очевидно, послужит прецедентом того, в каком формате будет применяться недавно принятый запретительный и скандальный закон, запрещающий "не уважать" власть в "неприличной форме".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


11:54    
Ибо неф пачкать стены отрыжкой умишка. :)

11:18    
А власть "очень уважает" питерцев. Штраф точно выписать надо.
Активнутые, противные..." - это из выступления Беглова на Дворцовой площади. Смотрите видеозаписи
https://twitter.com/i/status/1123528163055816704

11:13    
День Победы-великий праздник. В России из него устраивают шоу. Репетиции  в более чем 30 городов идут почти месяц. Это столько выброшенных на ветер  народных денег!!!
Россия горит, более 40 регионов борются с пожарами малыми силами, а сотни тысяч солдат в это время маршируют под бравурную музыку.
Поздравляю ветеранов с праздником, здоровья вам.
Смотреть 9 мая парад я не буду. Обидно.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
15:54 СР опасается, что в ближайшее время сквер в Кузнечном переулке все же застроят

15:52 На митинге против УК «Профсервис» подписали петицию на имя президента

15:22 Шульман объяснила причины полицейской жестокости в Петербурге   5

15:06 Казаки выберут «лучшую станицу» и «лучший хутор» Петербурга   3

15:00 Суд признал футболистов Мамаева и Кокорина виновными в побоях и хулиганстве   1

14:50 Сломавшая на Первомае плечо активистка обратилась в СК с жалобой на действия полиции

14:17 Полицейские проверили транспаранты митингующих против «УК Профсервис»   1

14:17 Организатору убийства журналистки Политковской вновь отказано в УДО

13:50 На Невском "Левый фронт" и соратники Врански пикетировали в поддержку задержанных на Первомае   3

13:15 Глеб Павловский: 9 мая - никакая не скрепа, сплошная имитация единения общества   8

12:45 Путин сменил главнокомандующего силами ВМФ

12:26 Беглов и депутаты ЗакСа возложили венки к мемориалу на Пискаревском кладбище

12:00 ВЦИОМ: Россияне больше ценят советские фильмы о ВОВ, чем современные   3

11:35 В Приморском районе петербуржцам презентуют сквер им. Льва Мациевича   3

11:06 В День Победы не станут разводить петербургские мосты   2

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.