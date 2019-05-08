В Приморском районе петербуржцам презентуют сквер им. Льва Мациевича

На территории МО Комендантский аэродром 13 мая откроется сквер, которому было дано имя одного из первых российских авиаторов - Льва Мациевича. На протяжении пяти лет на территории, отданной под зеленую зону, велось возведение "Музея под открытым небом" - места, призванного напомнить жителям города о том, что именно на территории Приморского района рождалась когда-то российская авиация. В мероприятии примут участие горожане, глава района Николай Цед и сотрудники местной администрации.

"Мы стремились сделать не просто сквер для отдыха с детьми, а место, где каждый житель города сможет узнать историю зарождения российской авиации. Многие живут на улицах, названных в честь первых летчиков, но немногие знают, что они совершали первые полеты именно здесь, на территории Комендантского аэродрома, в начале ХХ века", - сообщил Цед.

В скверен установили 7 бюстов первых российских летчиков, изобретателей, конструкторов, а также гранитную стелу в память об авиаторах Комендантского аэродрома, погибших в мирное и военное время.

В зеленой зоне установили и детскую площадку, выполненную в авиационной тематике.

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