Киев пригрозил лишить пенсий жителей Донбасса, получающих российские паспорта

Украинское правительство устами министра по делам ветеранов Ирины Фриз объявило вне закона и не признало российские паспорта, которые с недавних пор Кремль начал выдавать жителям сепаратистских регионов юго-востока Украины, пишет "Интерфакс".

Вместе с тем последовало еще более строгое заявление: официальный Киев пригрозил гражданам непризнанных ДНР и ЛНР, обратившимся за получением российского гражданства, лишить их различного рода пособий.

"Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - рассказала Фриз.

Указ, значительно упрощающий процедуру получения российского гражданства гражданами самопровозглашенных республик, президент Владимир Путин подписал 24 апреля. Вскоре в Белгородской и Ростовской областях открылись первые специализированные пункты. В ответном публичном обращении к Путину новый украинский президент Владимир Зеленский предупредил своего визави о том, что Украина не позволит разговаривать с собой на "языке давления и угроз": именно так он расценил политический жест президента соседней страны.