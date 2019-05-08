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8 мая, 18:58

Киев пригрозил лишить пенсий жителей Донбасса, получающих российские паспорта

фото ЗакС политика Киев пригрозил лишить пенсий жителей Донбасса, получающих российские паспорта

Украинское правительство устами министра по делам ветеранов Ирины Фриз объявило вне закона и не признало российские паспорта, которые с недавних пор Кремль начал выдавать жителям сепаратистских регионов юго-востока Украины, пишет "Интерфакс".

Вместе с тем последовало еще более строгое заявление: официальный Киев пригрозил гражданам непризнанных ДНР и ЛНР, обратившимся за получением российского гражданства, лишить их различного рода пособий.

"Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - рассказала Фриз.

Указ, значительно упрощающий процедуру получения российского гражданства гражданами самопровозглашенных республик, президент Владимир Путин подписал 24 апреля. Вскоре в Белгородской и Ростовской областях открылись первые специализированные пункты. В ответном публичном обращении к Путину новый украинский президент Владимир Зеленский предупредил своего визави о том, что Украина не позволит разговаривать с собой на "языке давления и угроз": именно так он расценил политический жест президента соседней страны.

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8 мая, 19:26    
Путин, конечно, сделал сильнейший ход по даче российского гражданства миллионам этнических РУССКИХ и пророссийских граждан ДНР и ЛНР! Киевским властям остаётся только огрызаться...Процесс выдачи российский паспортов не простой, растянется на месяцы, а то и больше, но по окончании его Путину надо предложить российское гражданство жителям Мариуполя, Краматорска, Лисичанска, Славянска и др., где также в большинстве своём проживают русские люди! Надо объединить русскую нацию в единой России, как объединились западные и восточные немцы, например!

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